Bella e simpatica, Elisa conquista tutti: è forlivese "Miss Mamma Italiana Gold 2020"

E' una forlivese ad indossare la fascia di "Miss Mamma Italiana Gold 2020". A trionfare è l'educatrice Elisa Ceretti, 49 anni, sposata da 18 anni con Cristian e mamma di Giulia e Linda, di 17 e 15 anni. Si definisce "dolce, solare, simpatica e simpatica", Elisa ha la passione per il canto (ama le canzioni di Giorgia) e il sogno di aprire un negozio e poter vendere le t-shirt che lei stessa (per hobby) dipinge a mano. Il suo colore preferito è il rosa, mentre i suoi film preferito sono quelli di Keanu Reeves.

La 27esima edizione della finale si è svolta domenica alla Fiera di Forlì alla presenza tra gli altri del presidente Valerio Roccalbegni, che ha fatto gli onori di casa. L'appuntamento è stato condotto da Paolo Teti, ideatore della manifestazione, affiancato da Barbara Semeraro. Il concorso è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: fascia di età 25/45 anni (la cui Finale si è svolta lo scorso 31 agosto ed ha visto trionfare la bella 39enne calabrese Anastasia Sole), la fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni e la fascia “Evergreen”, per le mamme con più di 56 anni. Non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Il look delle mamme partecipanti è stato curato dallo staff del Club Roberto Foschi Parrucchieri, sotto la supervisione del’hair stylist di fama mondiale, il Maestro Roberto Foschi, curatore di immagine di “Miss Mamma Italiana”. Già dal prossimo mese di ottobre, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’edizione 2021. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it. Altre fasce sono state assegnate dalla giuria, dove erano presenti anche Mino Baldini (vice oresidente della Fiera di Forlì), il deputato Jacopo Morrone, il consigliere regionale Massimo Pompignoli, il vicesindaco Daniele Mezzacapo, l’assessore al Turismo del Comune Andrea Cintorino e il consigliere comunale Emanuela Bassi.

Le fasce assegnate

La fascia di "Miss Mamma Italiana Gold Damigella d'onore" è stata vinta da Claudia Masciulli 49 anni, consulente fitness, di Bellaria, mamma di Samuele e Virginia, di 16 e 14 anni. "Miss Mamma Italiana Gold Eleganza" è la 51enne Manuela Malavasi, project manager, di Carignano (Torino), mamma di Greta e Valerio, di 24 e 16 anni. "Miss Mamma Italiana Gold Fashion" è la 46enne Emanuela Teccarelli, addetta alla vigilanza, di Città Sant’Angelo (Pescara), mamma di Aurora, Leonardo ed Emanuele, di 14, 12 e 10 anni;

"Miss Mamma Italiana Gold in Gambe" è Chiara Saccomandi, 47 anni, animatrice, di San Donà di Piave (Venezia), mamma di Veronika, Lorenzo e Gianluca, di 16, 12 e 4 anni. "Miss Mamma Italiana Gold Fascino" è stata vinta da Maria Teresa Ginolfi, 52 anni, assistente in uno studio dentistico, di Santo Stefano del Sole (Avellino), mamma di Lorenzo e Federico, di 25 e 14 anni. Michela Molinelli, 54 anni, operatrice di telemarketing, di Villa Verucchio e mamma di Federico e Niccolò di 29 e 15 anni, è "Miss Mamma Italiana Gold Sorriso".

"Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza" è Cinzia Fabris, 50 anni, networker di Cittadella (Padova), mamma di Justine e Michelle, di 26 e 22 anni. "Miss Mamma Italiana Gold Romantica" è la 48enne Letizia Ingrossoi, direttore di struttura sanitaria, di Abano Terme (Padova), mamma di Francesco e Leonardo, di 22 e 18 anni. "Miss Mamma Italiana Gold Solare" è Giusi Fucci, 46 anni, impiegata, di Roma, mamma di Martina e Daniele, di 19 e 17 anni; mentre "Miss Mamma Italiana Gold Radiosa" è Elena Cerchiaro, 49 anni casalinga di Noventa Padovana (Padova), mamma di Tommaso e Sebastiano, di 18 e 15 anni.

La fascia di "Miss Mamma Italiana Gold Sprint" è stata vinta dalla 46enne Rosa Armentano, bracciante di Castrovillari (Cosenza), mamma di Luigi ed Alessandro, di 14 ed 11 anni. "Miss Mamma Italiana Gold Sponsor Top" è Vivana Aldrigo, 55 anni, oss, di Este (Padova), mamma di Cristina di 28 anni.

Elisa Ceretti e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana GOLD 2021”, giunto quest’anno alla sua 18° edizione.

Nel corso dell’evento, dagli sponsor, sono state assegnate le fasce “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” e sono state assegnate a Giusi Belmonte, 51 anni, barista, di Montechiarugolo (Parma), mamma di Pamela ed Alessio, di 27 e 21 anni; Grazia Elena Stranieri, 53 anni, casalinga, di Manduria (Taranto), mamma di Alessia di 22 anni; Elena Tasinari, 52 anni, cuoca, di Castrocaro Terme, mamma di Francesco e Michelangelo, di 28 e 18 anni; Iara Gubiani, 55 anni, casalinga, di Varedo (Monza Brianza), mamma di Davide di 16 anni; e Fortuna Romano, 54 anni, impiegata di Imola, mamma di Martina, Valerio ed Alessandro, gemelli di 25 anni.