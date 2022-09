La regina di Romagna è forlivese: Piazza Saffi incorona la 21enne Valentina Laghi

La prima stella della Romagna è forlivese. Educazione, eleganza e bellezza. E' infatti la 21enne Valentina Laghi ad esser stata incoronata "Miss Romagna". La cerimonia si è svolta mercoledì sera in Piazza Saffi: l'evento, patrocinato dal Comune di Forlì e coordinato dalla Gym Events srl esclusivista regionale di Miss Italia, ha preso il via alle 21 ed è stato condotto da Antonio Borrelli, direttore artistico del festival, affiancato da Valentina Vaccaro Miss Romagna 2021 e Greta Iotti Miss Emilia 2020. Madrina della serata è stata Alessia Selva finalista di Miss Italia 2021.

Le candidate sono arrivate a Forlì nel primo pomeriggio per le prove dirette da Borrelli, e per alcuni shooting fotografici; alle 21 il via alla sigla, e dopo la presentazione della giuria, le miss hanno sfilato con gli abiti della stilista Elena Pancaldi, prendendo inoltre parte ad alcune importanti coreografie della storia del mondo dello spettacolo. Durante la serata inoltre si sono esibiti i ballerini della scuola You&me danza sportiva e la giovane cantante Federica Pinto. Le acconciature sono state curate da M.M. Parrucchieri di Marisa Martini e le foto sono di Marco Zavalloni.

La proclamazione della nuova Miss Romagna è arrivata poco prima mezzanotte. Valentina Laghi ha superato tutte le selezioni, ottenendo la fascia più ambita dopo aver indossato quella di Miss Corno alle Scale. La neo reginetta romagnola farà parte della squadra regionale che dal 16 al 19 settembre prenderà parte alle prefinali nazionali di Miss Italia.