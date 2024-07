Missione in Madagascar per il vescovo Livio Corazza

È in partenza per il Madagascar il vescovo Livio Corazza. La visita nella grande isola dell’Oceano Indiano, dal 22 al 30 luglio, fa parte del programma per le celebrazioni del centenario della morte della fondatrice delle suore Francescane dell’Immacolata, la dovaldolese madre Maria Luisa Zauli. Con il Vescovo partiranno Sauro Bandi, direttore dell’Ufficio missionario diocesano e suor Luisa Vecchi, delle suore Francescane dell’Immacolata di Palagano. Insieme con la delegazione forlivese, saranno presenti sacerdoti e religiosi dell’Associazione “Amici del Madagascar” dei monti Iblei, guidati dal vescovo di Siracusa Francesco Lomanto e dal vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa per ricordare venticinque anni di progetti e opere delle missioni nell’isola africana. Sarà l’occasione per inaugurare il nuovo seminario della diocesi di Tsiroanomandidy, il cui vescovo ha visitato Forlì la scorsa estate.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp



La diocesi di Forlì-Bertinoro, infatti, ha un saldo rapporto di vicinanza con il Madagascar. Già da vent’anni, in Madagascar, è vivo il progetto “La scuola di Paolo”, in memoria di un giovane bertinorese, grazie alla famiglia Berto, agli amici e al missionario Goffredo Sacchetti. Con esso si è finanziata una nuova scuola nel villaggio di Miandrarivo, caratterizzato da estremi isolamento e povertà. Il progetto, portato avanti grazie all’associazione VolontariA, ha altresì reso possibile servire la nuova scuola con acqua potabile grazie a un pozzo e con una mensa. Il Vescovo, in questa occasione, incontrerà Goffredo Sacchetti e alcuni bertinoresi già presenti in visita missionaria in quei luoghi.