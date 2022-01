Militari del 66esimo "Trieste" nel ruolo di docenti: soldati libanesi alla scoperta della lingua italiana

Proseguono le attività di formazione svolte dal persone di Italbatt, inserito del Settore Ovest di Unifil, su base Brigata aeromobile “Friuli”, in aderenza alla risoluzione 1701 che prevede, nell’ambito dell’assolvimento della Missione, il supporto alle forze armate libanesi. Concluso nei giorni scorsi il corso di “Lingua italiana” condotto dal personale della task force Italbatt su base del 66esimo Reggimento fanteria aeromobile “Trieste” a favore di dieci fra ufficiali e sottufficiali appartenenti alla quinta Brigata delle Lebanese Armed Forces avente il comando nella cittadina di Al Bayada nell’area di responsabilità di Italbatt.

L’attività didattica, che si è svolta da novembre a gennaio, si è sviluppata su una tipologia di classe basica, tesa a far acquisire espressioni di uso quotidiano e frasi basilari volte a soddisfare bisogni di tipo concreto, al fine di assicurare il raggiungimento di un minimo di autonomia in contesti comunicativi elementari. Lo scopo di tale corso, richiesto espressamente dal Comando del Settore del Sud del Litani delle Laf, è mirato a rendere sempre più specializzate le forze armate libanesi, soprattutto alla luce della diuturna ed efficace collaborazione che avviene tra i soldati italiani e quelli libanesi sul terreno, nonché per la formazione linguistica di personale di scambio presso i comandi multinazionali di Unifl. L’attività ha portato ad un consolidamento dei già eccellenti rapporti fra due comunità legate da antiche e profonde origini comuni. Al termine del corso, durante una breve cerimonia tenutasi in ottemperanza alle misure preventive per il Covid-19, è stato conferito ai militari un diploma di partecipazione.