In classe torna "Mister Soldino": attraverso il gioco del salvadanaio si insegna ai bimbi la gestione dei soldi

Torna il progetto di educazione finanziaria rivolto ai bimbi "Mister Soldino e l’Ordine della cassaforte" promosso dall’Associazione Flamigni e Rasi 4Kids Aps. Patrocinato dai Comuni di Forlì, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Meldola, vede coinvolti i bambini della scuola primaria “De Amicis” dell’Istituto Comprensivo di Meldola, della Scuola Primaria “Serri Pini” dell’Istituto Comprensivo Valle del Montone e di molte altre scuole primarie degli Istituti Comprensivi di Forlì.

Si tratta di un percorso formativo nato per insegnare ai bambini attraverso il gioco, le basi dell’educazione al risparmio e dei concetti che sono indispensabili per realizzare i loro obiettivi. Si tratta di principi fondamentali di educazione finanziaria come apprendere a cosa servono i soldi, e che è importante risparmiare attraverso scelte consapevoli, affrontare il concetto di diversificazione e gestione dei rischi per la pianificazione di progetti futuri.

I bambini impareranno quindi, con un insieme di competenze, abilità e conoscenze a squalificare i capricci, risparmiando per un obiettivo più importante che li renda maggiormente felici. Con il metodo del progetto "Mister Soldino" del porta monete, del salvadanaio e della cassaforte scopriranno come non rimanere mai senza soldi ed apprenderanno le strategie per gestire il denaro e realizzare, con pazienza e dedizione, i propri obiettivi.

“L’Associazione Flamigni e Rasi 4Kids nasce - racconta il presidente Luca Favale - dall’esperienza pluriennale di Fabrizio Flamigni e Gianluca Rasi di oltre 25 anni di attività nell’ambito della Consulenza patrimoniale e Finanziaria e nella Gestione dei rischi per le Famiglie, in cui spesso l’ostacolo più grande è la mancanza di informazione e di consapevolezza verso quelli che sono i rischi di un’errata pianificazione e gestione sia dei rischi che dei risparmi”.

“Vogliamo restituire al territorio - prosegue Favale - la fiducia che ci ha accordato in tutti questi anni, partendo dalle nuove generazioni, slegando tutto questo da un mero approccio legato al nostro business, coinvolgendo tutto il sistema familiare all’interno di progetti di natura sociale che siano realmente rivolti al nostro territorio”.

Da queste premesse è nato il primo progetto di educazione finanziaria rivolto ai più piccoli, in linea con le linee guida del Miur, per insegnare l’approccio al denaro come strumento presente nella vita di tutti i giorni e non come un fine da perseguire. Favale rimarca il "grande valore sociale e civico per le nuove generazioni attivando un processo virtuoso al fine di avere cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli al momento delle scelte. Tutto questo attraverso la costruzione di competenze utili ad avere un corretto rapporto con il denaro e il suo valore, unitamente a una adeguata percezione e gestione dei rischi".

Il progetto, illustra Paola Casara, assessora ai servizi educativi del comune di Forlì, "promuove la consapevolezza finanziaria tra i bambini e i giovani. Sottolineo l'importanza di trasmettere questa consapevolezza sin dall'infanzia, coinvolgendo scuole, comunità e famiglie. Il progetto ha registrato adesioni positive e auspico che venga riproposto nel futuro, portando riflessioni anche sul coinvolgimento con i giusti modi, dei giovani nelle dinamiche familiari, compresi i momenti di sacrificio o di rinunce.

"Il progetto mi è piaciuto fin da subito, perché insegna che tutto nella vita si conquista passo dopo passo, con impegno e dedizione - rimarca Federica Pierotti, assessora con delega alle Politiche per la famiglia e la scuola del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole -. Oggi su Internet troviamo i soldi facili e questo è un grande pericolo nel quale rischiano di incappare i nostri ragazzi, se non adeguatamente informati e consapevoli del reale valore e del corretto utilizzo del denaro".

"Abbiamo accolto la proposta dell’associazione, perché va nella direzione della consapevolezza su un argomento delicato, in tempi molto difficili, visto che gli ultimi 20 anni sono stati segnati da crisi importanti dal punto di vista finanziario, dovute anche a una errata idea della finanza - spiega Michele Drudi, assessore alla cultura e politiche giovanili del comune di Meldola -. Costruire un progetto che aiutasse non solo i bambini, ma anche le famiglie ad acquisire competenze di questo tipo ci è sembrato giusto".