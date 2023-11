Forlimpopoli, stop fino al 30 aprile 2024 ai veicoli più vecchi e inquinanti nel centro abitato

Il Comune di Forlimpopoli ha varato nei giorni scorsi le nuove misure per tutelare la qualità dell’aria e combattere l’inquinamento, in linea con quanto previsto dal Piano aria integrato regionale e dai successivi aggiornamenti. In particolare, l’ordinanza, che resterà in vigore fino al 30 aprile 2024, prevede il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, dei veicoli più vecchi e inquinanti nell’area del centro abitato di Forlimpopoli. All’interno di quest’area sarà comunque consentito il transito su alcuni dei principali percorsi di attraversamento.

Per quanto riguarda il riscaldamento, il principale divieto è per l’uso di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa inferiori alla classe “3 stelle” e di focolari aperti. Per conoscere tutti i dettagli e le ulteriori misure previste per combattere l’inquinamento atmosferico si rinvia all’ordinanza, pubblicata sul sito del Comune di Forlimpopoli insieme alla planimetria dell’area interessata alle limitazioni della circolazione. Questo il link https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=16379&idCat=17166&ID=29322&TipoElemento=pagina