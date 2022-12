Tornano le nebbie, pm10 oltre i limiti: scattano le misure antismog d'emergenza, stop ai diesel Euro 4

Tornano le nebbie, cresce il livello di pm10 anche a Forlì. Lunedì e martedì la centralina dell'Arpae di viale Roma ha registrato valori dell'inquinante oltre i limiti, con 51 e 60 microgrammi per metrocubo, quando il limite consentito è di 50. E per i prossimi giorni il servizio meteorologico dell'Arpae indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del pm10. Per questo motivo giovedì e venerdì saranno in vigore le misure emergenziali riguardanti le limitazioni della circolazione ed altre misure.

E' previsto quindi l'ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli omologati diesel Euro 4 (conformi direttiva 98/69/CE Riga B2 o successive); il divieto di utilizzo di stufe a biomassa (legna, pellet, cippato, altro) con prestazioni emissive inferiori alla classe 4 stelle, in presenza di impianti alternativi; e il divieto di superare, negli ambienti di vita riscaldati, i seguenti valori massimi di temperatura: 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, a uffici ed assimilabili, ad attività ricreative e di culto ed assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili; 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili.

Sono esclusi dalle limitazioni di temperatura suddette gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili, ad attività sportive, ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili. Sarà inoltre disposto il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli; il potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani; e il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. In tutto il territorio comunale è vietata ogni combustione all’aperto di qualsiasi materiale (es. bruciatura di sfalci e residui vegetali in genere, falò, barbecue, fuochi d’artificio).