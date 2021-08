Mobilità, pronte 4 nuove postazioni di ricarica per bici elettriche

"A breve - spiega l'assessore alla mobilità Giuseppe Petetta - entreranno in funzione 4 nuove colonnine di ricarica elettrica per biciclette"

Prosegue con nuovi interventi l’impegno dell’amministrazione comunale per incentivare l’utilizzo sempre più diffuso di mezzi a basso impatto ambientale e vincere la sfida della mobilità sostenibile. "A breve - spiega l'assessore alla mobilità Giuseppe Petetta - entreranno in funzione 4 nuove colonnine di ricarica elettrica per biciclette, ciascuna dotata di pompa per gonfiare le ruote e, in due di queste, anche di attrezzi pratici e maneggevoli per l'effettuazione sul posto di piccole opere di manutenzione".

"La realizzazione di queste nuove postazioni - prosegue - si inserisce, rafforzandolo, nel quadro strategico delle politiche di sostenibilità ambientale che questa Amministrazione, fin dal proprio insediamento, sta promuovendo sul territorio cittadino. Quest’azione inoltre, prevista nel Pums e nel redigendo biciplan, vuole offrire un servizio aggiuntivo e gratuito a tutti i forlivesi che utilizzano per i propri spostamenti le biciclette a pedalata assistita, dando la possibilità al tempo stesso di usufruire dei sistemi di ricarica elettrica e di attrezzatura pratica e funzionale per l'effettuazione di piccoli interventi di manutenzione (ad esempio stringere qualche bullone o riparare una foratura)".