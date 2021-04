Il covid non gli ha lasciato scampo, Villafranca piange Dan. E si mobilita con una raccolta fondi

"Era stimato da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo". Il covid si è portato via Dan, lasciando soli la compagna Andrea e il figlioletto di 6 anni. La comunità di Villafranca, insieme alle associazioni "Il Palazzone", "Gruppo Sportivo Villafranca Asd" e "Genitori Scuole Villafranca", ha avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia. "Tutti i componenti delle associazioni sono ben consci che, in questo momento, ci sono tantissime situazioni critiche e famiglie in difficoltà, ma crediamo fortemente che, proprio nei momenti difficili, il senso di comunità debba emergere e contribuire, anche se in maniera leggera, a rendere più sostenibili le situazioni", informano le associazioni.

Sono così state posizionate delle cassette per la raccolta fondi in alcuni negozi di Villafranca (edicola "La mia casa", macelleria "Natalya", ferramente, lavanderia "Loretta", bar "Da Dino", Bar di San Martino in Villafranca e Conad Margherita di Villafranca). La raccolta fondi andrà avanti per tutto il mese di aprile e, al termine, sarà resa nota la cifra che sarà consegnata alla famiglia. Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri 3497347918 (Valerio, "Il Palazzone), 360217338 (Gruppo Sportivo Villafranca) e 3394603586 (Gian Paola, associazione genitori).