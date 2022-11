Modifica una pistola a salve e la rende 'reale': arrestato un uomo a Forlimpopoli

I Carabinieri del Ronco hanno arrestato un cittadino domiciliato a Forlimpopoli per detenzione illegale di arma clandestina. Nel tardo pomeriggio del 29 ottobre i Carabinieri, insieme ai colleghi di Forlimpopoli, nel corso di una mirata attività di polizia giudiziaria hanno perquisito l’abitazione dell'uomo, rinvenendo una pistola marca Bruni, modello 315, calibro 8 mm che, seppure originariamente a salve, era stata modificata per poterne fare un utilizzo 'vero'. Nel caricatore erano infatti presenti i proiettili. La pistola ed i 6 colpi calibro 6.35 sono stati sottoposti a sequestro mentre l’uomo tratto in arresto: ora si trova in carcere.