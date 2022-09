Gran Fondo del Muraglione, tutte le strade interessate dalla corsa: come cambia la viabilità

Sono diverse le località che saranno attraversate domenica dal 43esimo Giro del Muraglione – 1° Gran Fondo Avis Forlì. Per consentire il regolare svolgimento della gara sono previste modifiche al traffico e alla sosta lungo le strade interessate dal percorso dei corridori. La partenza della gara è prevista intorno alle 8.30. Da Piazza Saffi si percorrerà Corso della Repubblica e Piazzale della Vittoria per immettersi in voale Roma fino a Forlimpopoli dove si proseguirà nei comuni collinari del forlivese.

La gara farà rientro nel comune di Forlì dalle Volture a Vecchiazzano e procederà verso l’arrivo in Piazza Saffi transitando in Via Castel latino, via Del Partigiano, viale Dell’Appennino, viale Corridoni, Piazzale Della Vittoria e Corso della Repubblica. Dalle ore 10.30, al passaggio dei primi ciclisti sulle Volture a Vecchiazzano, verrà attuata una sospensione della circolazione per tutto il percorso di arrivo in P.zza Saffi fino alle ore 13,30 circa.

Il personale di Polizia Locale sarà posto a presidio delle principali intersezioni del tracciato di gara a disposizione per tutte le informazioni sulla viabilità alternativa. Dalle ore 10.30 alle ore 13,30 , via Del Partigiano sarà interessata dal passaggio della gara. Per raggiungere più agevolmente l’ospedale "Morgagni-Pierantoni" è consigliato percorrere via Firenze, via Del Guado e via Forlanini.

La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ricorda che la competizione transiterà a Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Predappio, Premilcuore, Portico, Rocca San Casciano e Castrocaro tra le 8,15 circa e le 14. "È prevista la sospensione della circolazione per il tempo necessario al transito degli atleti nei centri abitati comunque non superiore a 1 ora", viene rimarcato. La polizia locale sarà presente nelle intersezioni maggiori dei centri abitati. L’Avis dispone di moltissimi volontari dislocati per tutto il percorso.

Per quanto riguarda Forlimpopoli, il gruppo transiterà lungo via Circonvallazione (a partire dalla rotatoria del monumento di Pellegrino Artusi), via Mazzini, via Matteotti e via Emilia per Cesena, via D. Alighieri. E su queste strade sarà sospesa temporaneamente la circolazione per il tempo necessario al passaggio della gara (indicativamente le restrizioni si registreranno fra le 7,30 e le 9,30). Tutte le modifiche del traffico saranno indicate sul posto con adeguata segnaletica, così come i percorsi alternativi. Invece, scatterà dalle 5 del mattino il divieto di sosta con rimozione nel tratto di via Circonvallazione fra la rotatoria "Bennet" e la rotonda di via Diaz, in via Mazzini, in via Matteotti e in via Emilia per Cesena (sino all’incrocio con via Alighieri).

Il percorso "rosso"

Partenza: Piazza Saffi, Forlì?

Percorso attraverso i Comuni del territorio?

Forlì Via Emilia?

Forlimpopoli Via Emilia?

Ospedaletto di Bertinoro?

Meldola attraverso SP37, Strada Balbate, Rocca delle Caminate?

Predappio, San Savino, Tontola?

San Zeno (Galeata)?

Premilcuore, Passo 3 Faggi?

San Godenzo (FI), Passo del Muraglione?

San Benedetto, Portico?

Rocca San Casciano, salita per Monte Colombo, Monte Mirabello?

Pieve Salutare, Castrocaro, Salita Volture?

Vecchiazzano, via dell’Appennino, arrivo in Piazza Saffi

Nella mappa il percorso rosso

Il percorso "giallo"

Partenza: Piazza Saffi, Forlì?

Percorso attraverso i Comuni del territorio?

Forlì Via Emilia?

Forlimpopoli Via Emilia

Ospedaletto di Bertinoro?

Meldola attraverso SP37, Strada Balbate, Rocca delle Caminate?

Predappio, San Savino, Tontola?

San Zeno (Galeata), Salita al Passo Centoforche?

Rocca San Casciano, salita per Monte Colombo, Monte Mirabello?

Pieve Salutare, Castrocaro, Salita Volture?

Vecchiazzano, via dell’Appennino, arrivo in Piazza Saffi

Nella mappa il percorso giallo

Il percorso "blu"

Partenza: Piazza Saffi, Forlì?

Percorso attraverso i Comuni del territorio?

Forlì Via Emilia?

Forlimpopoli Via Emilia?

Ospedaletto di Bertinoro?

Meldola attraverso SP37, via Roma, via Monda?

Forlì, viale della Costituzione?

Fiumana, Predappio Piazza Garibaldi?

Forlì Grisignano, via dell’Appennino, arrivo in Piazza Saffi