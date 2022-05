A Meldola una domenica internazionale di ciclismo: strade interessate e divieti, le informazioni per evitare i disagi

Meldola si appresta a vivere una vera e propria domenica di sport di livello internazionale, con l’inedito "Memorial Monica Bandini - Un giorno per Monica", gara internazionale per Donne Elite, cioè la categoria professionistica femminile, in omaggio all’atleta scomparsa nel 2021, e il "Trofeo Città di Meldola - GP Awc Event", gara maschile per Elite e Under 23 che si è svolta per la prima volta lo scorso 18 aprile 2021. La manifestazione comporterà modifiche alla viabilità cittadina, già a partire dalla giornata di sabato.

Le modifiche alla viabilità

Dalle 13 di sabato è previsto il divieto di sosta con rimozione dei veicoli e il divieto di transito in Piazza Orsini, via Cavour, Piazzetta Amendola, via Trieste (da via Matteotti a Via Mazzini e da via Matteotti a via IV Novembre), in via Matteotti (da Piazza Orsini a via Delle Strinche e da via Roma a via Delle Stinche), in via Delle Stinche (domenica sarà a doppio senso), in via Roma (da via Matteotti a Piazza Orsini), in via Fonte Vecchia, in via 25 Aprile, in Piazza Garibaldi, sul ponte dei Veneziani, sulla Provinciale 99 via Meldola-Fratta, sulla Strada della Barca, in via San Domenico, sulla strada Palareto-Teodorano, in via Teodorano Centro, lungo la Provinciale 48 Teodorano e via Sbaraglio, in Piazzale della Libertà e in via IV Novembre (da via Gorizia a via Trieste). Lungo queste arterie i divieti proseguiranno anche l'indomani. Per maggiori informazioni è possibile consultare il volantino allegato, visitare il sito internet www.comune.meldola.fc.it o chiamare il numero della Protezione Civile 366.2370794.

L’organizzazione

A curare l'organizzazione della gara è Awc Event, il gruppo di Academy Woman Cycling coordinato dal presidente Andrea Silvagni e dal team manager Fausto Nanni che, dopo 12 anni di attività con team di ciclismo femminile giovanile che hanno portato in dote un campionato europeo, ventuno titoli italiani e svariati riconoscimenti in campo nazionale e internazionale, ha deciso a partire dal 2021 di dedicarsi all'attività organizzativa, prima con gli Under 23 e poi approdando nel 2022 anche al mondo delle Donne Elite.

Awc Event si avvale della collaborazione di ExtraGiro, gruppo organizzativo coordinato da Marco Selleri e Marco Pavarini che ha messo al centro delle proprie attività la bicicletta come motore di sviluppo e di rilancio per i territori e per il turismo sostenibile. Oltre ad aver organizzato negli ultimi anni eventi di risonanza planetaria come i Campionati del Mondo di ciclismo a Imola nel 2020, i Campionati Italiani professionisti nel 2021 e il Giro d'Italia Giovani Under 23 (che ne 2022 si svolgerà dall'8 al 18 giugno), tra i progetti di ExtraGiro figurano anche la formazione sul tema del mobility management, forniture di flotte e-bike, progetti di mappatura e toponomastica per la valorizzazione delle piste ciclabili e l’app Museo Digitale Diffuso del Ciclismo (Mdd), nato dalla volontà di salvaguardare il patrimonio narrativo ed immateriale del ciclismo.

La gara

Al via, sia nella prova maschile che in quella femminile, sono attesi i principali team italiani e importanti formazioni straniere, fino ad arrivare a 176 partecipanti, il numero limite posto dall'Unione Ciclistica Internazionale per ogni gara in queste categorie. Al momento sono già 14 (11 italiani più 3 stranieri) i team confermati per la gara delle Donne Elite, categoria che vede crescere sempre più l'interesse di pubblico e aziende, mentre tra gli uomini i team dovrebbero essere 30 (14 stranieri e 16 italiani) con grandi nomi per la categoria, anche grazie alla sinergia con gli organizzatori di Strade Bianche di Romagna, 50° Coppa della Pace, 67° Trofeo Alcide De Gasperi e Giro d'Italia Giovani Under 23.

Percorso

Con partenza e arrivo a Meldola, rispettivamente da Piazza Felice Orsini a via Cavour, entrambe le gare si svilupperanno affrontando due circuiti: prima il percorso “cittadino” di 5,2 chilometri a Meldola (con gli ultimi 500 metri in lastricato), poi un altro circuito di circa 20,8 chilometri che comprende la salita che porta al borgo di Teodorano (scalata di 4,5 chilometri, pendenza media 5,6%, max 8%).

Percorso "Memorial Monica Bandini"

Le Donne Elite percorreranno complessivamente 114,2 chilometri, frutto di 10 giri del circuito cittadino di 5,2 chilometri e di due giri del circuito "lungo" di 20,8 km da ripetere due volte. Usciti dal centro abitato di Meldola si sale subito verso il borgo di Teodorano: la salita viene così affrontata per tre volte. La partenza è in programma da piazza Orsini a Meldola alle 9, arrivo in via Cavour previsto alle 12 circa.

Percorso "Trofeo Città di Meldola"

Per gli Uomini U23, la gara misura 155,6 chilometri, con 6 giri del circuito locale e 5 giri completi del circuito lungo con salita di Teodorano (che sarà così affrontata per 6 volte). Partenza da piazza Orsini a Meldola alle 14.10, arrivo in via Cavour previsto alle 17.50 circa.