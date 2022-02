Modigliana, affidati i lavori per la messa in sicurezza delle frane e rischio idrogeologico

Sono stati affidati tramite bando di gara alla Cooperativa Trasporti di Imola, i lavori per gli interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico in territorio di Modigliana. L'importo è di 461mila euro. Il sindaco Jader Dardi parla di "intervento importante e necessario" per la messa in sicurezza delle frane nel territorio di Modigliana. I lavori prevedono interventi nella frane di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, in via Dei Frati, in via San Casciano, a seguito delle quali la viabilità aveva subito interruzioni e parziali modifiche.

"Grazie all’importante finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'interno, potremo finalmente avviare gli interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio comunale - prosegue il primo cittadino -. E' necessario avviare al più presto le lavorazioni previste per intervenire sulle aree di frana e ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza nel territorio comunale.Penso alla necessità di intervenire nell'area della rotonda all’incrocio fra le vie Monte Trebbio e Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma anche alle altre aree dove verranno eseguiti i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico".

Il progetto è stato redatto in collaborazione col Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. "La progettazione dei lavori è intervenuta in una fase molto difficile attraversata dal Comune di Modigliana, conseguenza della grave vicenda giudiziaria a seguito dell’arresto dell’ex Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, che ha ritardato e colpito pesantemente l’intera attività dell’Ufficio Tecnico e colgo nuovamente l’occasione per ringraziare tutto il personale dell’Ufficio Tecnico per l’impegno organizzativo e la professionalità manifestata nell’affrontare e riorganizzare l’attività dell’ufficio e rispondere alle tante scadenze e agli adempimenti necessari a ricreare fiducia e credibilità verso l’operato della Amministrazione Comunale", ricorda Dardi.

Dal sindaco un ringraziamento all'asssessore regionale alla Protezione Civile, Irene Priolo, "per essere venuta a Modigliana, a sottolineare l’attenzione della Regione verso gli interventi di prevenzione e manutenzione del territorio; oltre agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, il Comune di Modigliana ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un finanziamento di 270mila euro per interventi necessari alla messa in sicurezza sismica dell’edificio comunale e per il quale abbiamo già richiesto un ulteriore finanziamento necessario a completare l’intervento sull’edificio".

"La sicurezza del territorio e delle strutture di protezione civile, è tra le priorità della Regione, che sta investendo risorse importanti in particolare per la messa in sicurezza sismica del Palazzo del Municipio di Modigliana, nell’ambito di un piano che interessa l’intero territorio emiliano-romagnolo - sono le parole di Priolo -. Un impegno condiviso dall’Amministrazione comunale, che sta dimostrando di essere particolarmente attiva e sempre pronta nel cogliere ulteriori opportunità di finanziamento nazionali”. Anche la struttura del Centro di Protezione Civile, che è stata visitata dall’assessore al termine dell'incontro a cui hanno partecipato anche i responsabili Provinciali della Protezione Civile, è stato oggetto di interventi di manutenzione e riqualificazione, col rifacimento della copertura e interventi di miglioria nelle strutture interne all’edificio ed abbiamo già richiesto finanziamenti per un ulteriore intervento di miglioria.

Oltre ai 461mila euro, già finanziati ed i cui lavori inizieranno, condizioni meteo permettendo, nel mese di marzo, abbiamo ottenuto la ammissibilità di un finanziamento di 168.800 euro per la messa in sicurezza della copertura della Scuola dell'Infanzia Giacomo Puntaroli e di cui si attende l'erogazione del finanziamento. "Abbiamo richiesto inoltre un finanziamento di altri 369mila euro, per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e strade comunali del forese e di cui attendiamo l’ammissibilità del finanziamento - prosegue Dardi -. Come già ricordato abbiamo ottenuto dalla Regione il contributo di 270mila euro, per un primo intervento di miglioramento sismico dell'edificio comunale; il progetto è già stato definito, si tratta di un intervento importante, ma insufficiente per rispondere alle esigenze della struttura dell’edificio nel suo complesso e per il quale abbiamo avanzato alla Regione Emilia-Romagna, la richiesta di ammissibilità al finanziamento per un intervento complessivo". La messa in sicurezza del territorio ha sottolineato nel suo intervento, l’assessore Priolo, "è una priorità indispensabile e sulla quale occorre mantenere alta l'attenzione e per la quale siamo impegnati a sostenere le attività di tutela del territorio, a partire dalla riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici".