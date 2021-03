Modigliana, al via i lavori di ristrutturazione della palestra delle scuole elementari

La ristrutturazione della palestra era stata già procrastinata per consentirne l’utilizzo, in occasione del pre-orario scolastico, in ottemperanza alle disposizioni Covid

Partiranno lunedì 22 marzo i lavori di riqualificazione della palestra della Scuola Elementare, finanziati con un contributo del Gal Altra Romagna che, oltre alla sostituzione degli infissi, al rifacimento della pavimentazione ed alla sostituzione degli impianti e delle attrezzature da pallavolo e basket, riguarderanno anche le riprese dell'intonaco del soffitto a seguito dei parziali distacchi avvenuti negli scorsi mesi e la tinteggiatura del locale.

"Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza della palestra, si è voluto anticipare parte dell'intervento, previsto per giugno, sfruttando l'attuale sospensione scolastica - spiega il sindaco, Jader Dardi -. Questo permetterà, subito dopo Pasqua, di utilizzare la palestra parzialmente rinnovata, per poi completare gli interventi a fine anno scolastico. La ristrutturazione della palestra era stata già procrastinata per consentirne l'utilizzo, in occasione del pre-orario scolastico, in ottemperanza alle disposizioni Covid".