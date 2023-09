Modigliana, al via i lavori per il recupero della frana di via dei Frati

È avvenuta giovedì la consegna, da parte del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, del cantiere di via Dei Frati a Modigliana. ”Si è giunti, finalmente, al termine di un lungo iter burocratico che ha permesso di affidare il cantiere alla impresa Ambrogetti, specializzata nelle opere viarie, con sede a Verghereto - annuncia il sindaco Jader Dardi -. I lavori inizieranno lunedì per potere eseguire le opere di messa in sicurezza, consolidamento della scarpata e ricostruzione dell'asse viario. Si tratta di un lavoro affidato per l'intervento sul primo tratto di via Dei Frati, per un importo si circa 250mila euro a cui seguiranno altri interventi per il ripristino della viabilità sulla strada, danneggiata dalle tante frane che ne hanno compromesso la viabilità”.

“La via dei Frati ha subito un gravissimo danneggiamento già a seguito delle piogge del 2 e 3 maggio - ricorda Dardi -. Una strada interrotta da mesi ed i residenti possono raggiungere le loro abitazioni attraverso una viabilità di emergenza, una ragione per la quale abbiamo insistentemente sollecitato il Provveditorato alla consegna e affidamento dei lavori”.