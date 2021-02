Modigliana, al via le vaccinazioni agli over 85 anche al Teatro dei Sozofili

La sala è stata predisposta per potere effettuare le 120 vaccinazioni già programmate e per le quali le persone si sono già prenotate

Al via martedì mattina le prime vaccinazioni agli anziani over 85 anche al Teatro dei Sozofili di Modigliana. Le dosi saranno somministrate dalle 9 alle 19. La sala è stata predisposta per potere effettuare le 120 vaccinazioni già programmate e per le quali le persone si sono già prenotate. Il personale dell'Ausl è affiancato dai volontari della Croce Rossa, dai volontari della Protezione Civile e dai volontari dell'Auser, impegnati ad assistere le persone e aiutarle nel trasporto per raggiungere la sala. Una parte del parcheggio è riservato a tale scopo".

Dal sindaco Jader Dardi "un grazie sincero ai volontari e a tutto il personale sanitario impegnati in questa necessaria e importante campagna di prevenzione sanitaria". Il primo cittadino ricorda che "risale esattamente ad un anno fa il primo decreto della Regione che chiudeva le scuole, ora dobbiamo affrontare con consapevolezza e responsabilità questa fase per riuscire a portare a compimento una vaccinazione di massa per sconfiggere il virus. Abbiamo bisogno dell'aiuto e della collaborazione di tutti i cittadini".