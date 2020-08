Modigliana, arrivano dall'estero con documenti sanitari a posto, ma al primo tampone risultano positivi

Porre massima attenzione ai viaggi all'estero, perchè nessun territorio è esente dalla pandemia da Coronavirus. Neppure Modigliana, il cui sindaco Jader Dardi aggiorna la popolazione sulla situazione: "Chi rientra dall'estero viene messo in "Isolamento Fiduciario", deve restare per 14 giorni in isolamento nella propria abitazione e monitorato dal servizio di igiene dell'Ausl. Al rientro viene sottoposto ad un primo tampone, ripetuto allo scadere dei termini, se tutto negativo, viene autorizzato alla libertà di movimento. Nelle ultime settimane abbiamo sempre avuto diverse persone in isolamento domiciliare, che hanno avuto tutti i tamponi con esito negativo".

Tuttavia "nei giorni scorsi, al rientro in Italia, due persone asintomatiche, provviste di un certificato che asseriva la loro negatività rilasciato dal Paese di provenienza, sono invece risultate positive al primo tampone e si è avviata la procedura di Isolamento obbligatorio, ricostruendo allo stesso tempo i contatti avuti con le persone con le quali sono entrati in contatto, anche a loro sono già stati effettuati i tamponi". I tamponi sono poi risultati negativi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Voglio però sottolineare ancora una volta che non esiste nessun territorio esente dal Virus e che dobbiamo tenere alte le difese non abbassare la guardia, mantenere le distanze, indossare la mascherina e usare tutti gli accorgimenti sanitari a cui veniamo invitati da mesi. Non abbassiamo la guardia", conclude il sindaco.