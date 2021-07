Modigliana, avanzano i lavori della nuova scuola materna: il sindaco visita il cantiere

Martedì il primo cittadino ha fatto visita al cantiere della scuola materna Puntaroli di Modigliana, in pieno svolgimento

Proseguono i sopralluoghi del sindaco di Modigliana, Jader Dardi, nei cantieri attivi in paese. Martedì il primo cittadino ha fatto visita al cantiere della scuola materna Puntaroli di Modigliana, in pieno svolgimento. "I lavori di preparazione della nuova struttura proseguono insieme ai lavori di ristrutturazione interna del vecchio edificio, dove sono previsti interventi di rifacimento dei bagni e sistemazione delle aule", chiarisce Dardi.

"Nella parte esterna è già stato eseguito un intervento di drenaggio perimetrale, profondo fino a circa 3 metri., oltre alla realizzazione di una nuova rete dell'impianto idraulico e di fognatura - prosegue -. Mentre si procede per completare i lavori nel vecchio edificio, in tempo per la riapertura della scuola, fra poche settimane si potrà vedere all'esterno la struttura della nuova costruzione".