Modigliana, bando a sostegno delle famiglie in difficoltà: sono 43 quelle che riceveranno aiuti

Sono 43 le famiglie di Modigliana che riceveranno fondi per far fronte a situazioni di difficoltà economica e sociale. Sulla base del Bando Fondo Sostegno Famiglie emesso dall'amministrazione comunale, sono state presentate complessivamente 46 domande (ai fini dell'ammissione al contributo occorreva possedere un Isee non superiore a 15mila euro). Sono 29 le domande che sono state presentate sia sul fondo regionale affitto che sul fondo comunale famiglie e poiché i contributi non possono essere sovrapponibili, per procedere alla erogazione il Comune di Modigliana ha dovuto attendere l’esito del bando regionale. Nove di queste hanno ottenuto il contributo sul fondo regionale affitto e non potranno quindi rientrare nei fondi erogati dal bando famiglie emesso dal Comune di Modigliana.

Sono così 43 le domande ammesse al finanziamento dal bando comunale a sostegno delle famiglie per un importo complessivo liquidato di oltre 22mila euro al netto dei contributi regionali erogati sul fondo affitto. Si tratta, spiega il sindaco Jader Dardi, di "un intervento importante attraverso il quale il Comune di Modigliana, ha inteso aiutare anche sul piano economico, le famiglie in condizioni di difficoltà. I contributi potevano essere cumulati fino a un massimo di 800 euro".

I Contributi previsti dal bando agivano oltre che a sostegno dell'affitto anche in favore di nuclei familiare dove uno o entrambi i genitori avessero perso il lavoro nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda e fossero ancora disoccupati al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio; famiglie monoreddito o senza reddito causa invalidità superiore al 50% di uno dei due coniugi; contributo a famiglie numerose (con tre o più figli a carico); contributo per frequenza attività ricreative e sportive; e contributi per utenze domestiche.