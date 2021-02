Modigliana, cantiere di via Garibaldi: nuova pavimentazione per Piazza Matteotti

Mentre sono in fase di esecuzione i lavori di Hera per il rifacimento della condotta idrica in via Garibaldi, inizieranno da lunedì prossimo i lavori di rifacimento della pavimentazione nella prima parte di Piazza Matteotti, intervento che sarà a carico del Comune di Modigliana per ripristinare il tratto di pavimentazione ammalorato a seguito del transito delle autocorriere. I lavori di rifacimento della pavimentazione saranno eseguiti dalla ditta Italpose, incaricata anche per la posa della pavimentazione in via Garibaldi e riguarderanno tutto il primo tratto di pavimentazione di Piazza Matteotti che potrà essere accessibile solo dalla controstrada di collegamento laterale in adiacenza alle attività.

I lavori proseguiranno per l’intera settimana e nel periodo di esecuzione, solo una parte della piazza potrà essere adibita a parcheggio. Al termine dell’intervento sulla piazza inizieranno i lavori di pavimentazione della via Garibaldi, in contemporanea con i lavori di completamento dell'intervento di rifacimento della rete idrica del cantiere di Hera, con l’obiettivo di contenere i tempi di esecuzione. Nella fase di intervento nel tratto stradale di fronte all’incrocio con la piazza Mazzini e la via Francesco Maria Piazza, il traffico verrà canalizzato a senso alternato, dovendo intervenire sull’asse stradale.

Nel periodo interessato dai lavori, verrà chiuso l’accesso alla via Francesco Maria Piazza da via Garibaldi e sarà aperto (solo per i residenti e per il solo periodo interessato ai lavori l’accesso) da via Puntaroli. "Ci scusiamo per il disagio, ma si tratta di lavori attesi da tempo e necessari al ripristino della rete idrica - informa l'amministrazione comunale -. Durante l’esecuzione dei lavori nel tratto antistante l’area della fontana verranno eseguiti anche lavori di sistemazione nella rete fognaria necessari a migliorare le condizioni di scolo delle acque che in più volte, in occasione di temporali hanno causato danni alle attività ed alle abitazioni prospicienti, verranno eseguiti lavori di realizzazione di una nuova caditoia e realizzato un nuovo tratto di collegamento fognario".