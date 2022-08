Modigliana, dal Pnrr fondi per le scuole: oltre 168mila euro per la copertura della materna Puntaroli

Anche i lavori nelle scuole di Modigliana sono stati finanziati coi fondi del Pnrr. Alla Provincia di Forlì-Cesena sono stati assegnati 10.778.936 euro nell’ambito del “Piano Scuola 4.0”, con cui saranno finanziate 54 scuole della Provincia, fra le quali rientra anche l’Istituto Comprensivo di Modigliana “Silvestro Lega”, finanziato per 74.516 euro. "Si tratta di fondi assegnati direttamente alla gestione dei dirigenti scolastici, con la finalità di predisporre spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature - spiega Alice Lancioli, vicesindaco e assessore ai Servizi Scolastici -. Sono interventi certamente utili per migliorare la qualità della didattica e che si inseriscono nei tanti interventi effettuati in questi anni, per migliorare le strutture scolastiche".

Nel dettaglio, elenca Lancioli, "nella Scuola Secondaria di I° grado (Scuola Media), sono stati sostituiti tutti i corpi radianti, attraverso il rinnovo della convenzione con la società che si occupa della gestione calore negli edifici pubblici; sono inoltre stati stanziati finanziamenti per oltre 93mila euro, in favore dell’adeguamento dell’impianto antincendio, necessari per l’ottenimento del certificato Prevenzione Incendi. Nella Scuola Primaria P. Alpi (Scuola Elementare), oltre all’intervento per la ristrutturazione della palestra per un importo di oltre 120.000 euro, che ha comportato anche la sostituzione degli infissi e delle vetrate, sono stati eseguiti lavori per la messa in sicurezza dei solai per un importo di 21mila euro. Nell’Asilo Nido Comunale “I Cuccioli” sono stati sostituiti tutti gli infissi per la realizzazione di un intervento in favore del risparmio energetico".

La realizzazione della Nuova Scuola Materna, che verrà inaugurata prima dell’apertura dell’Anno Scolastico 22-23, ricorda Lancioli, "ha permesso di intervenire sulla manutenzione del vecchio edificio della Scuola Materna G.Puntaroli, realizzando un intervento di drenaggio perimetrale all’intero edificio, oltre alla realizzazione di una nuova rete fognante che ha permesso il risanamento del vecchio edificio. Sono stati realizzati i nuovi servizi igienici nelle aule didattiche e si è intervenuti per la messa in sicurezza di un solaio prima inagibile; sono inoltre stati sostituiti tutti gli infissi e i vecchi scuroni".

"Dai fondi Pnrr abbiamo ottenuto un finanziamento di 168mila euro, per l’intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del vecchio edificio della Scuola Materna G. Puntaroli, un intervento necessario a completare i lavori di risanamento dell’edificio e per il quale nei tempi più brevi, si procederà con l’affidamento dei lavori - aggiorna il vicesindaco -. Si tratta di interventi che danno il quadro di una continua attenzione che come amministrazione comunale, abbiamo voluto mettere in atto verso l’attività della scuola, per avere edifici sicuri e per dare concretezza al progetto di una città a misura di bambino, verso il quale siamo impegnati".

Nella foto Alice Lancioli