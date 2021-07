Modigliana, dissesti dopo il cantiere in via Garibaldi: s'interviene per ripristinare il porfido

Si riapre il cantiere di via Garibaldi, nel cuore del centro storico di Modigliana. "Nonostante i lavori di rifacimento della condotta idrica di via Garibaldi siano stati ultimati da pochi mesi, si è purtroppo dovuto constatare lo stato di ammaloramento della pavimentazione in porfido che si presenta già con molte fessurazioni e cedimenti - spiega il sindaco Jader Dardi -. Situazione che ha portato l’amministrazione comunale, sulla base della segnalazione della Responsabile dell’Ufficio Tecnico, a contestarne l’esecuzione, non autorizzando la formalizzazione di fine lavori da parte della direzione di Hera".

"Nei giorni scorsi sono già stati effettuati diversi incontri e sopralluoghi, che hanno consentito l‘organizzazione dei lavori di ripresa che si svilupperanno nel tratto interessato - prosegue il primo cittadino -. Siamo dispiaciuti per il disagio che, inevitabilmente i lavori creeranno, durante la fase di esecuzione, lavori che dovranno svilupparsi per diversi giorni. Durante l’esecuzione è previsto un periodo di regolamentazione a senso unico alternato del traffico, nel tratto dall’incrocio semaforico fino alla sede del Comune; le modifiche alla viabilità permetteranno sempre l’accesso e la sosta alla piazza Matteotti che non sarà interessata dai lavori".

"Consapevoli dell’inevitabile disagio, non possiamo rinviare l’esecuzione dei lavori di riparazione di un intervento che è apparso non confacente alle prescrizioni di corretta esecuzione - aggiunge Dardi -. I lavori si svilupperanno in due distinte fasi : un primo intervento che verrà eseguito nei giorni del 5, 6 e 7 luglio, con un periodo di “tempo di maturazione” fino a tutto il 18 luglio e riguarderà la corsia di sinistra, lato Municipio, di via Garibaldi. Il secondo intervento, in programma per i giorni 19, 20 e 21 luglio, con un “tempo di maturazione” fino a tutto il 31 luglio, riguarderà la corsia di destra, lato piazza Matteotti di via Garibaldi. Nel periodo dei lavori il mercato del sabato verrà concentrato nella Piazza Matteotti e sotto il loggiato comunale. L’ufficio Tecnico-Lavori Pubblici è a disposizione per ulteriori chiarimenti".