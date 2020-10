Modigliana e videosorveglianza: firmato il "Patto per la attuazione della sicurezza urbana"

Martedì mattina il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, ha sottoscritto col Prefetto Antonio Corona il "Patto per la attuazione della sicurezza urbana". Si tratta, spiega il primo cittadino, "di un documento attraverso il quale abbiamo potuto presentare la richiesta di finanziamento al Ministero degli Interni per la realizzazione dell'impianto di video sorveglianza all'interno dell'area dell'abitato di Modigliana, che comprende anche varchi per la lettura targhe". "Un accordo importante - conclude Dardi - che coinvolge i comuni che abbiano individuato l'installazione dei sistemi di video sorveglianza come prioritario obiettivo per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di criminalità".

