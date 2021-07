Modigliana, ecco come rinascerà l'Ex Pesa: "Esempio di archeologia industriale"

"La Pesa di via Casadei, da anni in disuso ed in stato di abbandono, con i due bilancieri, svolgeva la duplice funzione, sia per la pesatura del bestiame, che per la pesatura dei prodotti agricoli", ricorda il sindaco Jader Dardi.

Iniziano lunedì i lavori di riqualificazione dell'Ex Pesa di Modigliana, "esempio di archeologia industriale ed un segno inequivocabile di quanto fosse importante per le attività economiche, la funzione della pesa pubblica che garantiva un servizio indispensabile ad allevatori e produttori agricoli". "La Pesa di via Casadei, da anni in disuso ed in stato di abbandono, con i due bilancieri, svolgeva la duplice funzione, sia per la pesatura del bestiame, che per la pesatura dei prodotti agricoli", ricorda il sindaco Jader Dardi.

"Il progetto prevede il ripristino e la conservazione dell’edificio, la messa in sicurezza dei bilancieri, la sistemazione dell’area esterna che verrà riqualificata, pur mantenendo una destinazione a parcheggio ed area di manovra - illustra il primo cittadino -. Nella fase di esecuzione si interverrà con il posizionare sedute anche nella salita Borgo Violano; l’obiettivo è quindi quello di conservare e valorizzare una area di accesso al centro del paese che verrà riqualificata mediante la realizzazione di un punto per la sosta e ricarica di e-bike".

"L’intervento avrà un costo complessivo di euro 40.000 che saranno finanziati grazie ad un contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, per un importo di euro 35.000, oltre ad euro 5.000, di risorse del Comune - conclude -. Verranno rimossi e ricollocati i tabelloni per le affissioni che attualmente “nascondono” l’edificio e verranno rimossi i contenitori per la raccolta degli abiti usati che verranno collocati presso l’isola ecologica e nell’area di parcheggio del Conad. I lavori sono stati affidati alla ditta “Giovane Strada”, che ha presentato miglior offerta per la realizzazione dell’intervento".