Modigliana, gesto di cuore degli Alpini: oltre 600 euro per le famiglie in difficoltà

Gesto di cuore dell'associazione Alpini di Modigliana, che ha messo a disposizione della comunità un contributo di 650 euro in favore dell'acquisto di buoni alimentari per le persone e le famiglie in difficoltà. "La donazione si unisce alle tante attività di volontariato in cui sono impegnati gli Alpini", evidenzia il sindaco Jader Dardi. Nel frattempo al gazebo allestito in piazza Oberdan è stato un sabato particolarmente intenso, con le infermiere Claudia e Rossella impegnate fin dalla prima mattina nell'eseguire oltre 60 tamponi.

"Svolgono un lavoro preziosissimo che ha evitato a tante persone di doversi recare a Forlì - sottolinea il primo cittadino -. In attesa dell'esito dei tamponi voglio rinnovare l'invito a mantenere alta la attenzione e rispettare le indicazioni che ci vengono rivolte, a partire dall'indossare la mascherina, rispettare le distanze e mantenere l'igiene delle mani".