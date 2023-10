Modigliana, i danni del terremoto: parziale inagibilità per la scuola media "Lega". Chiusa la Pinacoteca

Il Comune di Modigliana fa il punto dei danni subìti dagli edifici pubblici in occasione del terremoto del 18 settembre scorso. Sono stati dichiarati agibili, dopo la verifica tecnica eseguita da Nucleo di Valutazione Protezione Civile, l'asilo nido "I cuccioli" di Piazzale Aldo Moro, la scuola dell'infanzia "Puntaroli" di via Marconi 18, la primaria "Alpi" di via Savelli, il museo civico "Don Giovanni Verità" di via Garibaldi e la casa protetta "Madonna del Cantone" di Piazza Oberdan.

Anche il Municipio è stato agibile, "ma con indicazione di ulteriori interventi di verifica nel corso dell’esecuzione dei lavori previsti per l’annualità 2024, al fine del risanamento sismico già autorizzato". Parziale inagibilità per la scuola media "Lega" di via Manzoni, che interessa in particolar modo i locali della segreteria. Il 5 ottobre è stato effettuato un ulteriore sopralluogo visivo del Dipartimento nazionale di Protezione Civile che ha rilasciato indicazioni per ulteriori provvedimenti finalizzati alla salvaguardia di alcuni ambienti posti al piano terra (in particolare si tratta di due aule scolastiche ed i servizi igienici ad uso delle studentesse). In via precauzionale è stata emessa ordinanza con indicazione di riallocare le attività didattiche previste nelle suddette aule e il divieto di utilizzo del servizio igienico fino al completamento dei lavori.

Per quanto riguarda la Pinacoteca Comunale e la Sala Pietro Alpi di Piazza Pretorio, al momento è stato possibile eseguire una sola verifica preliminare a cura della struttura tecnica comunale. A causa di alcune fessurazioni strutturali riscontrate ed elementi di cedimento, è stata avanzata richiesta di un sopralluogo congiunto con il Nucleo Tecnico di Valutazione Protezione Civile e Soprintendenza. Per questo motivo si è proceduto con la temporanea e cautelativa chiusura al pubblico degli edifici.

E' stata dichiarata inagibile "Ca'Cornio", mentre per la Roccaccia di via della Roccaccia e il Casone di Via Ugo La Malfa è stato possibile eseguire una sola verifica preliminare a cura della struttura tecnica comunale. Si è provveduto con la richiesta di sopralluogo congiunto con il Nucleo Tecnico di Valutazione Protezione Civile e Soprintendenza. Entrambe gli edifici risultavano già chiusi al pubblico. Secondo le modalità impartite dal Corpo di Protezione Civile, si è provveduto alla richiesta dei fondi necessari alla rimessa in sicurezza nella porzione di quanto emerso allo stato attuale.