Modigliana, il sindaco Dardi incontra il nuovo comandante dei Carabinieri Forestale

Il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, ha ricevuto in Municipio il maresciallo Moreno Marchi, nuovo comandante della Caserma dei Carabinieri Forestale di Tredozio, che dal primo di settembre ha assunto la responsabilità anche per il territorio di Modigliana. Assieme a lui i colleghi, Francesco Trinca, trasferito da poche settimane e Gianmarco Meniconi, in servizio nel Tramazzo già da alcuni anni. L'incontro, al quale erano presenti anche l'ingegner Valeria Liverani, responsabile dell'ufficio tecnico, urbanistica e ambiente e l'agente della Polizia Locale, Eugenio Sacchetti, è stata, spiega Dardi, "un'utile occasione di confronto sulle problematiche locali e per ribadire la necessità di consolidare relazioni di collaborazione".