Modigliana, in piazza Don Minzoni un defibrillatore in memoria del dottor Luciano Muini

Sabato scorso, in piazza Don Minzoni a Modigliana, al fianco della farmacia, si è svolta la cerimonia della posa del defibrillatore donato dalla signora Adelina Benini in memoria del dottor Luciano Muini che fu per molti anni primario dell'ospedale. Per l'occasione sono intervenuti Giuseppe Travaglini, assessore a sanità e servizi sociali, e del dottor Luigi Bertelè, medici che hanno entrambi lavorato all'ospedale di Modigliana, che hanno delineato la figura e l'impegno professionale del dottor Muini. Nel corso della breve cerimonia, a cui erano presenti anche la figlia e la nipote, si è messa in evidenza l'importanza della rete di defibrillatori presenti nel territorio comunale che rappresentano una importante struttura di prevenzione unitamente ai corsi di formazione per l'uso dei defibrillatori che hanno coinvolto oltre cento persone impegnate nelle associazioni della comunità. Il defibrillatore è identico a quello donato dalla Protezione Civile, e posto a fianco della Biblioteca. "Si tratta di strumenti importanti per migliorare la sicurezza dei cittadini, per l'utilizzo dei quali abbiamo organizzato corsi di formazione a cui hanno partecipato oltre cento persone, tutti volontari che appartengono alla rete delle tante associazioni di Modigliana e delle forze di sicurezza", afferma il sindaco Jader Dardi.