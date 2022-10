Modigliana, l'impegno delle famiglie e del Comune: nuovi giochi per i bimbi al parco Durante Doni

Promosso dal Comitato Genitori, sabato alle ore 10.30 si inaugura al parco Durante Doni di Modigliana la nuova area giochi. Questo, spiega il sindaco Jader Dardi, "è stato possibile grazie alla raccolta fondi promossa dal Comitato, a cui si è aggiunto un impegno di spesa a carico della Amministrazione Comunale di 9.500 euro per completare la posa dei nuovi giochi nel parco Durante Doni e Zaccagnini. Si tratta di una bellissima iniziativa che ha avuto una adesione straordinaria, con il sostegno di oltre 250 tra persone e imprese che hanno partecipato alla raccolta". Conclude il sindaco: "I nuovi giochi sono davvero molto belli e sono subito stati accolti con favore, soprattutto dai più piccoli e sono diventati in pochissimo tempo un punto di incontro per bambini e famiglie. Rappresentano davvero un patrimonio di tutta la comunità che mi auguro vengano "rispettati" e utilizzati in modo corretto".