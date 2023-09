Modigliana, la ricostruzione post alluvione procede: si lavora sulla sponda fluviale distrutta dalla piena

E' iniziato mercoledì l'intervento di Enel per ripristinare la messa in sicurezza della linea elettrica sotto al ponte della Tribuna, a Modigliana. Un intervento, spiega il sindaco Jader Dardi, "che ci ha permesso di chiudere i buchi aperti a causa delle piene di maggio". In via Dei Frati si è operato con l'impiego dello escavatore "'ragno", ma, spiega il primo cittadino, "si sta procedendo anche sul fiume, nel tratto sottostante allo stradello del Casone. La piena aveva distrutto la sponda fluviale e causato la rottura del tratto di fognatura".

"Con l'intervento che è stato autorizzato verrà ripristinata la sponda fluviale con la posa di massi ciclopici, ed è stata riparata la condotta fognaria - prosegue Dardi -. Al termine dei lavori si potrà intervenire nella parte soprastante per la ricostruzione e la messa in sicurezza dello stradello di collegamento con l'area residenziale del Casone, sia nella parte in adiacenza al fiume, che per il percorso verso la pineta che è stato divelto in più parti a seguito dei cedimenti di frana".

"Purtroppo non sarà possibile riaprire il percorso in coincidenza con la riapertura delle scuole, ma le imprese esecutrici sono già state incaricate e confido che i lavori possano terminare al massimo entro i primi giorni di ottobre", conclude Dardi.