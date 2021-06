Modigliana, lavori notturni per il potenziamento della rete idrica: possibili irregolarità nell'erogazione dell'acqua

Giovedì, a partire dalle ore 23 e fino alle 6 del mattino successivo, Hera eseguirà interventi di manutenzione della rete idrica nel territorio comunale di Modigliana, in cui sarà prevista l’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua. "A seguito dell’intervento, finalizzato a migliorare in modo significativo l’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico", informa Hera.

"Per coloro che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare - viene aggiunto -. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, accedere al sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua". L’azienda, conclude, "si scusa per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".