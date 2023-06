Modigliana, lavori sulle frane: approvata la variazione di bilancio, primi lavori da 1,9 milioni di euro

Venerdì pomeriggio si è tenuto a Modigliana un Consiglio comunale nel corso del quale si è approvata alla unanimità la variazione di Bilancio che ha approvato gli impegni di spesa, adottati in somma urgenza per i lavori di intervento sulle frane, per un importo di 1.909.000 euro. “E poiché le imprese stanno lavorando sul nostro territorio fin dal 3 maggio, abbiamo approvato la destinazione dell'avanzo libero del bilancio 2022 di 323.000 euro a cui si aggiungono 20.000 euro previsti per gli interventi sulle strade che permettono così di pagare alle imprese una parte dei lavori che hanno eseguito”, spiega il sindaco Jader Dardi.

“Si tratta di un anticipo sui lavori di somma urgenza, presentati al Governo nel rispetto degli adempimenti della Protezione Civile nazionale e che mi auguro possano esserci liquidati, a noi, così come a tutti gli altri Enti, perché senza il dovuto riconoscimento economico, le imprese non possono continuare a lavorare e noi non possiamo e non vogliamo, bloccare i lavori”, prosegue il primo cittadino.

Dardi rinnova ancora una volta l'invito al Governo per la nomina del Commissario, necessario per fare fronte a questa emergenza. “Anche su questi temi si è svolto l'incontro di venerdì mattina, in comune a Modigliana, con una delegazione del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico, guidata dalla Caogruppo alla Camera, Sonia Braga, un confronto importante nel corso del quale abbiamo parlato della situazione del nostro territorio e della necessità di avere il finanziamento delle opere e sostegno ai territori così colpiti da frane e alluvioni - conclude -. Richieste che i parlamentari si sono impegnati di portare alla attenzione del Governo”.

Nel pomeriggio, prima del Consiglio Comunale, Modigliana ha salutato e ringraziato per la loro collaborazione i vigili e la responsabile della Protezione Civile, del comune di Lecco, che ci hanno affiancato in questa settimana. “Il loro è stato un lavoro molto prezioso e puntuale nell'affiancamento alle tante attività svolte dagli uffici comunali, sia nella raccolta dei dati che nella attività di controllo del territorio - sottolinea il primo cittadino -. A tutti loro un grandissimo grazie”.