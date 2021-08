Modigliana, marciapiedi dissestati dalle radici: via ai lavori prima delle aperture delle scuole

Inizieranno lunedì e proseguiranno per l'intera settimana, i lavori di asfaltatura e di sistemazione dei marciapiedi nell'area antistante le scuole elementari di Modigliana, che verranno effettuati dalla ditta Igt di Mercato Saraceno, aggiudicataria dell'appalto. "Si tratta di un'area particolarmente degradata dalle radici delle piante e molto frequentata per la sua posizione centrale che interviene sull'area di accesso alle scuole", spiega il sindaco Jader Dardi.

"I lavori interesseranno la via Torricelli dall'incrocio con via campo della Signora fino all'incrocio con via Savelli e da qui fino all'incrocio con via Marconi - illustra -. Verranno eseguiti lavori anche nei marciapiedi presenti sul perimetro del parco Durante Doni e sul perimetro dell'area verde limitrofa alla locale Caserma dei Carabinieri".

"Gli interventi saranno eseguiti e completati dalla segnaletica stradale, prima della riapertura delle scuole e finalmente i lavori di asfaltatura vengono eseguiti nel periodo estivo e non a fine anno, come purtroppo avvenuto in tante altre occasioni", chiosa.