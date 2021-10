Modigliana, nuove asfaltature in centro storico: lavori al via

Sono iniziati martedì mattina dalla traversa di via Savelli a Modigliana, i lavori di scarificazione e di asfaltatura che riguarderanno in particolare alcune strade del centro storico. Oltre al tratto di via Savelli, saranno interessate dai lavori via Roccaccia (nel tratto asfaltato), via Ronconi, via Severoli e via San Domenico. "Gli interventi avviati saranno completati entro i prossimi giorni, condizioni meteo permettendo, ripristinando una corretta manutenzione del manto stradale", spiega il sindaco Jader Dardi.