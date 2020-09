Modigliana, nuove iniziative a sostegno delle famiglie

Nuove iniziative a sostegno delle famiglie nel comune di Modigliana. La Regione Emilia Romagna rinnova per l'anno 2020/2021 il contributo per l'abbattimento delle rette di iscrizione all'asilo nido per le famiglie con Isee inferiore a 26mila. La Giunta Dardi ha deliberato che alle famiglie aventi diritto verrà riconosciuta una riduzione pari al 30% dell'importo versato. Il Comune di Modigliana ha inoltre rinnovato il bando comunale a sostegno di famiglie con minori con Isee inferiore a 15mila euro. Dalla prossima settimana nel sito del comune sarà possibile consultare il bando e scaricare i moduli di richiesta per l'assegnazione di contributi destinati al trasporto scolastico, al canone di affitto o ad altre forme di sostentamento economico.

