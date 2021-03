Modigliana, pavimentazione in porfido: si completano i lavori in via Garibaldi

Da mercoledì il cantiere per il rifacimento della pavimentazione, interverrà per ripristinare la pavimentazione all’incrocio tra la via Garibaldi, piazza Mazzini e via F.M Piazza

Si stanno completando a Modigliana i lavori per la pavimentazione in porfido su via Garibaldi, a seguito dei lavori di Hera per il rifacimento della condotta idrica. Da mercoledì il cantiere per il rifacimento della pavimentazione, interverrà per ripristinare la pavimentazione all’incrocio tra la via Garibaldi, piazza Mazzini e via F.M Piazza; i lavori saranno completati entro la settimana.

Nella fase di esecuzione dei lavori, il traffico nelle aree interessate subirà delle modifiche per consentire l’esecuzione dell’intervento: Piazza Don Minzoni sarà accessibile al traffico leggero con accesso dalla Tribuna e da via Buozzi; Via Garibaldi, nel tratto tra la Piazza Matteotti e la piazza Mazzini, sarà chiusa al traffico ed accessibile alla sola percorrenza pedonale; nel tratto tra il semaforo e la Piazza Matteotti, sarà consentito l’accesso a doppio senso; nel tratto tra via Marconi e incrocio con piazza Mazzini, sarà consentito l’accesso ed il parcheggio ai soli residenti, mentre resterà invariata la viabilità in uscita da via Chiarampina;

Via Francesco Maria Piazza, sarà accessibile al traffico leggero con accesso da via G.Puntaroli. La chiusura dell’incrocio per i lavori di ripristino della pavimentazione, si protrarrà fino alla data del 3 aprile, data in cui è prevista la riapertura al traffico dell’intero tratto stradale di via Garibaldi, Piazza Don Minzoni, via Francesco Maria Piazza nella quale verrà ripristinato l’accesso da via Garibaldi e chiuso l’accesso da via G.Puntaroli.