Modigliana, perdita d'acqua nel campo di calcio: si costruisce una nuova rete di irrigazione

Mentre proseguono i lavori per la messa in sicurezza della scarpata, per la realizzazione del collegamento dal Casone alla zona sportiva, giovedì mattina, nel campo di calcio a Modigliana, sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo collegamento dell'impianto di irrigazione. "I lavori eseguiti dai dipendenti comunali, hanno l'obiettivo di bloccare la forte dispersione di acqua verificatasi nel tratto del vecchio impianto che corre sotto al campo in sintetico - spiega il sindaco Jader Dardi -. Verrà realizzata una nuova rete di irrigazione in confine tra i due campi, abbandonando il tratto di condutture interrate che ha causato la perdita d'acqua".