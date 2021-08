Modigliana, porfido degradato: via ai lavori in via Don Giovanni Verità

Completati a Modigliana i lavori di rifacimento della pavimentazione in via Garibaldi, che verrà riaperta al traffico lunedì, il sindaco Jader Dardi annuncia "un urgente intervento manutentivo alla pavimentazione in porfido nel primo tratto della via Don Giovanni Verità, che si presenta fortemente ammalorata". L’esecuzione dei lavori avverrà lunedì e martedì e comporterà la chiusura al traffico per tutta la settimana, fino alla sera di venerdì 27 agosto, nel tratto di via Don Giovanni Verità, compreso tra l’incrocio semaforico di via Gramsci/Garibaldi e l’incrocio con via Saffi.

"Abbiamo ritenuto necessario eseguire l’intervento con carattere di urgenza, approfittando del periodo di chiusura lavorativa di importanti aziende del territorio, al fine di ridurre il disagio nella mobilità e nell’attraversamento del paese - prosegue il primo cittadino -. Ci scusiamo fin d’ora per il disagio arrecato e per il limitato preavviso derivante dalla disponibilità alla immediata esecuzione dei lavori da parte dell'impresa incaricata".