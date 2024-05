Modigliana, previste novità per la viabilità: saranno realizzati anche parcheggi per disabili

Da mercoledì verranno eseguiti i primi interventi previsti per il rifacimento della segnaletica orizzontale, in particolare negli incroci e negli attraversamenti pedonali del centro urbano. Verranno realizzati nuovi parcheggi per persone disabili, integrandoli con quelli richiesti e segnalati dalla Polizia Locale nel corso di questi ultimi mesi; nuovi stalli disabili verranno realizzati in Piazzale Aldo Moro ed in Piazza Matteotti, fronte biblioteca. Verrà inoltre realizzato uno stallo limitrofo all’ingresso dell’ospedale su piazza Oberdan (primo posto auto a sinistra) in vista del cantiere di manutenzione della Casa della Salute che occuperà, nei prossimi mesi, parte del percorso d’ingresso e del cortile dell’ospedale.

Modifica senso di marcia in via Buozzi - Con l’intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale in programma a partire dalla giornata di mercoledì, si provvederà alla modifica del senso di marcia di via Buozzi, ripristinando l’ingresso da piazza Mazzini verso via Chiarampina, come da indicazione espressa dall’Ufficio Tecnico e dal servizio di Polizia Municipale.

Intervento di cantiere in via Corbari - Ulteriore area a servizio del cantiere per l’intervento di ristrutturazione della struttura della Casa della Salute (ex Ospedale), è stata concessa in via Corbari, in prossimità dell’ospedale per uno sviluppo di 10 metri ed una profondità di circa 2,5 metri. In tale tratto la viabilità sarà comunque consentita con doppio senso di marcia. Nel corso dei prossimi mesi via Corbari verrà inoltre interessata dai previsti lavori di ricostruzione della banchina, delle protezioni stradali e di rifacimento del manto stradale.

Bando per assegnazione abitazioni edilizia agevolata - ex Cofra - Si segnala che è stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle abitazioni di edilizia agevolata (ex Cofra), appartamenti per giovani coppie e/o single. Il bando è disponibile sul sito del Comune di Modigliana, dei Comuni limitrofi, presso i sindacati e diffuso tramite affissione.

Liquidazione contributi Legge 13 interventi privati per eliminazione barriere architettoniche - Entro il corrente mese verranno liquidati i contributi relativi alla Legge 13, con scorrimento della graduatoria in essere. Da una prima valutazione si riuscirà con i fondi ad oggi stanziati, ad esaurire la graduatoria in essere. Il saldo verrà garantito per l’ultimo presente in graduatoria, a fronte delle risorse che verranno erogate dalla regione per l'annualità 2024.