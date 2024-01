Modigliana ringrazia i volontari impegnati nell'emergenza alluvione: sarà donata la Sciarpa Bianco-Azzurra

"Un ringraziamento a chi si è impegnato a portare assistenza e sostegno alla popolazione nei periodi difficili che abbiamo attraversato". Il Consiglio comunale di Modigliana consegnerà una Sciarpa Bianco-Azzurra a chi è stato parte attiva nel periodo d'emergenza causato dall'alluvione nel corso di una cerimonia che si terrà sabato alle 10.30 nella Sala Polivalente del "Nuovo Teatro dei Sozofili".

Si tratta, spiega il sindaco Jader Dardi, di "un riconoscimento che va alle associazioni, ma è diretto ai tanti cittadini che le compongono per l’impegno, la passione, la disponibilità che hanno dimostrato a servizio della propria comunità. Abbiamo voluto dire Grazie a chi ci ha aiutato e riprendere la onorificenza della Sciarpa Bianco-Azzurra, con lo scopo di valorizzare la partecipazione dei cittadini; una scelta condivisa dai capigruppo consiliari che vuole sottolineare il senso di unità della Comunità". Alla seduta del Consiglio Comunale parteciperanno la vice presidente del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna e Assessore alla Protezione Civile, Irene Priolo ed il comandante nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio.

“E’ partendo dal riconoscimento del valore dell’impegno sociale all’interno delle associazioni, che intendiamo proporre la candidatura per il riconoscimento della sciarpa Bianca-Azzurra alle associazioni, e attraverso loro ai cittadini che vi aderiscono, che grazie al loro impegno si sono distinte nel campo delle attività di assistenza e aiuto alla popolazione, di valorizzazione e cura del territorio, di promozione, di aggregazione sociale, di trasmissione dei valori di partecipazione civile, che hanno dato valore e lustro alla Comunità di Modigliana, accompagnando i cittadini nella fase difficile delle emergenze che abbiamo affrontato", argomenta Dardi.

"Attraverso loro rivolgiamo un ringraziamento ai tanti cittadini che si sono attivamente adoperati per fare fronte agli interventi di emergenza e per rimettere in sicurezza il nostro territorio, devastato a seguito degli eventi e delle alluvioni del maggio 2023 - continua il primo cittadino -. Non è possibile assegnare la fascia bianco azzurra a tutta la cittadinanza, alle imprese che si sono attivate con grande dedizione per i lavori di ripristino del territorio, a cui rivolgiamo un forte ringraziamento per la disponibilità, la costanza e la passione dimostrata per fare ripartire le loro aziende e dare prospettiva e sicurezza a tutta la Comunità".

Fra l’elenco delle Associazioni di Modigliana che si fregiano della Sciarpa Bianco-Azzurra, compare al primo posto il Nucleo Volontari Antincendio di Protezione Civile di Modigliana, "associazione che svolge un ruolo importantissimo nelle tante attività di aggregazione sociale in cui i volontari della Protezione Civile sono sempre presenti - ricorda Dardi -. Nelle manifestazioni sportive, così come nelle feste e sempre impegnati negli eventi di emergenza e di assistenza alla popolazione, la loro presenza è stata un punto di riferimento straordinario e necessario per dare soccorso alla popolazione, per coordinare gli aiuti, per indirizzare gli interventi nella fase dell'emergenza che abbiamo vissuto. Assieme a loro, una rete di altre associazioni si è impegnata ed ha permesso alla nostra Comunità di affrontare una situazione di gravissima emergenza, ponendo attenzione in primo luogo alla sicurezza ed alla incolumità dei cittadini”.

La Sciarpa Bianca-Azzurra verrà conferita alla Pro Loco di Modigliana, alla Croce Rossa Italiana, all'Auser Modigliana; all'Associazione Nazionale Alpini di Modigliana, agli Amici di Don Giulio, al Gruppo Caritas di Modigliana, al Cai Faenza e Modigliana, all'Associazione Sportiva del Modigliana Calcio, ai volontari del Soccorso Alpino, ai Vigili del Fuoco Volontari di Modigliana, alla Federazione Provinciale Vigili del Fuoco Volontari del Trentino, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Gruppo GOS dei Vigili del Fuoco di Novara e all'Agesci Modigliana.