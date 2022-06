Modigliana, serie di cantieri: dal ponte Alighieri alle aree interessate in passato da frane

Al via a Modigliana i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei giunti di dilatazione sul ponte Dante Alighieri di Modigliana. Entro giugno, secondo l'ordinanza firmata dalla Provincia di Forlì-Cesena, è prevista la fine del cantiere, con la viabilità che procederà a senso alternato, regolamentata con semaforo a tempo. "La corretta manutenzione del ponte Dante Alighieri è di assoluta importanza per la viabilità nel territorio di Modigliana - sottolinea il sindaco Jader Dardi -. Molti giunti si presentano ammalorati e due estati fa su quel ponte prese fuoco un'automobile, contribuendo con molta probabilità a rendere necessario un intervento di manutenzione e ripristino dei giunti di dilatazione.

Altri cantieri

Da lunedì sulle vie Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel tratto di fronte all’incrocio col Trebbio, e in via Dei Frati, partono i lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino delle aree che sono state coinvolte dalle frane. "Si tratta di un intervento necessario su due aree di frana per garantire la tenuta dell’assetto stradale, interventi necessari e attesi da tempo - ricorda il primo cittadino -. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 461.730 euro dal Ministero degli Interni per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico con cui abbiamo già avviato lavori di manutenzione su alcune strade del forese: nella settimana scorsa sono stati eseguiti gli asfalti complessivamente per oltre 3 chilometri, in via Costa, via S. Martino in Monte, via Tramonto e sono previsti interventi su altre vie del forese che verranno eseguiti al termine dei lavori di messa in sicurezza sulle frane in via Carlo Alberto Dalla Chiesa ed in via Dei Frati".

Nella fase di esecuzione dei lavori la viabilità sarà regolamentata a senso alternato con la installazione in via Carlo Alberto Dalla Chiesa di un semaforo mentre i lavori in via Dei Frati saranno regolamentati dalla presenza di personale garantito dalla impresa esecutrice, la Cooperativa Trasporti Imolese. Il termine dei lavori, previsto entro il mese di luglio. Conclude il sindaco: l'opera "permetterà di ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza nelle aree di frana a seguito degli eventi meteorici del settembre 2014 e primavera 2015, eventi che hanno portato ad un parziale modifica della viabilità ed il posizionamento di barriere di cemento ancora in essere".