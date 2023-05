Modigliana martoriata dal maltempo: "Territorio profondamente modificato. Serviranno ingenti risorse". Più di 40 famiglie isolate

E' "grave" la situazione nel territorio di Modigliana. Quello che comunica il sindaco Jader Dardi è un bollettino di guerra. La forte ondata di maltempo che ha interessato il comune della vallata del Tramazzo ha attivato oltre 20 fronti di frane che coinvolgono tutte le strade provinciali e comunali attorno al centro abitato di Modigliana. "È possibile raggiungere il paese da Faenza percorrendo la strada provinciale modiglianese, oppure da Brisighella percorrendo la strada provinciale Carla - informa Dardi -. Si raggiunge Modigliana da monte Busca scendendo da Tredozio. Vigili del Fuoco, Provincia, Protezione civile stanno intervenendo sulle frane di via Trebbio, via Ibola, via Lago, via Costa e nelle altre strade provinciali, compreso via Marradese su cui si è aperta un fronte di frana".

"Sulla base di questa situazione di difficile mobilità in sicurezza per le vie del territorio comunale, abbiamo confermato anche per la giornata di giovedì la chiusura delle scuole: asilo nido, materna, elementari e medie", annuncia Dardi. Altra criticità riguarda le famiglie che al momento non possono essere raggiunte per le condizioni critiche della viabilità: "Abbiamo oltre 40 nuclei familiari che sono rimasti isolati a causa delle frane, con cui siamo in contatto per verificare le loro condizioni".

La violenta ondata di maltempo ha modificato l'aspetto di Modigliana: "Ci lascia un territorio profondamente modificato rispetto alla situazione di pochi giorni fa. Una situazione che abbiamo segnalato alla Prefettura che ha coordinato un tavolo operativo con Vigili del fuoco, Protezione civile, Provincia, Enel, Carabinieri, Questura, comuni coinvolti dai vari fronti di frana. Abbiamo chiesto che venga presentata istanza di calamità naturale per la grave situazione che si è determinata nel nostro territorio. Sono molti i fronti di frana che si sono posti a ridosso delle abitazioni e abbiamo diverse famiglie che hanno trovato ospitalità presso altre abitazioni".

"Da quello che ho potuto rilevare la situazione di Modigliana appare la più grave con la gran parte della viabilità compromessa e che avrà bisogno di tempo e ingenti risorse per potere essere ripristinata - continua il sindaco -. Sento il dovere di ringraziare tutti il personale tecnico del comune, la squadra operai, i volontari dei vigili del fuoco e della Protezione Civile di Modigliana, Tredozio, Forlì, attivati dal Coordinamento provinciale, che si sono adoperati in questa lunga situazione di emergenza. I tecnici Hera e di Romagna Acque stanno intervenendo sul punto di prelievo dell'acquedotto comunale e per ripristinare le linee idriche nell'intero territorio. Sono al lavoro anche le squadre Enel per intervenire sulle linee che hanno ceduto a seguito delle frane, una delle quali ha interessato la cabina dell'impianto comunale fotovoltaico di via Pigna. Una situazione grave che ci auguriamo non venga peggiorata dalla allerta meteo prevista per i prossimi giorni".

Speciale maltempo

IL PUNTO NEL FORLIVESE - La situazione nel Forlivese: frane, esondazioni e decine di evacuati

QUI PREDAPPIO - Frana travolge una casa

TRACIMA LA DIGA DI RIDRACOLI - "C'è acqua per tutta l'estate"

QUI MODIGLIANA - La difficilissima situazione: gli aggiornamenti del sindaco Dardi

QUI DOVADOLA - Le frane si portano via strade. Evacuate famiglie

FRANE E VIABILITA' - La mappa delle strade compromesse

IL TRAFFICO FERROVIARIO - Si fermano i treni

IL MONDO DELLA POLITICA - La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione