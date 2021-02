Modigliana, tutto pronto al Teatro dei Sozofili: programmate 120 vaccinazioni

Dal sindaco "un ringraziamento per la attenzione e la collaborazione di tutti volontari che si stanno impegnando per mettere in condizione di garantire l'accesso in sicurezza a questo importante appuntamento"

Quella di martedì, alla sala del Teatro dei Sozofili di Modigliana, sarà la prima giornata dedicata alle vaccinazioni anticovid per gli ultraottantenni. Le dosi saranno somministrate dalle 9 alle 19. "La sala - spiega il sindaco Jader Dardi - è già stata predisposta per potere effettuare le 120 vaccinazioni già programmate e per le quali le persone si sono già prenotate. Il personale dell'Ausl sarà affiancato dai volontari della Croce Rossa, dai volontari della Protezione Civile e dai volontari dell'Auser che saranno impegnati ad assistere le persone e aiutarle nel trasporto per raggiungere la sala. Una parte del parcheggio sarà riservato a tale scopo".



Dal sindaco "un ringraziamento per la attenzione e la collaborazione di tutti volontari che si stanno impegnando per mettere in condizione di garantire l'accesso in sicurezza a questo importante appuntamento". Poi un appello alle persone che saranno sottoposte a vaccinazione ed ai familiari che li accompagneranno: "Non presentarsi tutti all'orario di apertura per evitare lunghe file di attesa, è opportuno rispettare l'orario che è stato dato al momento della prenotazione, presentarsi con l'elenco dei farmaci che vengono assunti, per potere procedere alla compilazione del questionario che dovrà essere compilato prima di essere sottoposti alla vaccinazione".