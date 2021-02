Modigliana, vaccini anti-covid agli over 80: sopralluogo al teatro, si partirà il 15 febbraio

Focus sulla situazione covid nella casa di riposo e piano vaccini. Questi i temi affrontati venerdì pomeriggio a Modigliana dal gruppo qualità della residenza per anziani "Madonna del Cantone" alla presenza del sindaco Jader Dardi. Nell'occasione è stato fatto anche il punto sul focolaio divampato all'interno della struttura: "sono 22 le persone ospiti che risultano positive al Covid, di cui anche un operatore - afferma il primo cittadino -, mentre altre 3 persone, fra cui un altro operatore, che presentano sintomi di febbre sono state sottoposte a tampone e siamo in attesa dell'esito".

Dardi aggiunge inoltre che "non si evidenziano situazioni di difficoltà respiratoria e le condizioni sullo stato di salute sono costantemente monitorate in collaborazione col Servizio di Igiene". Ma non è l'unica novità che riguarda il territorio modiglianese: "Gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato che un bimbo che frequenta la scuola materna è risultato positivo e quindi i bambini che frequentano la sezione delle "Api" sono stati posti in quarantena e venerdì effettueranno i tamponi".

Venerdì inoltre con i tecnici dell'Ausl il sindaco ha partecipato al sopralluogo alla sala del teatro, che verrà allestito per potere ospitare le persone ultra ottantenni della vallata che verranno sottoposte a vaccino. "Si prevede di avviare la attività a partire dal 15 febbraio e l'Ausl provvederà a dare comunicazione del calendario", comunica Dardi.