Green Pass obbligatorio in ospedale: il modulo da compilare per visitatori e accompagnatori che rientrano nelle eccezioni

Debuttano nelle strutture dell'Ausl Romagna le nuove misure per regolamentare gli accessi di visitatori e accompagnatori al fine di proteggere le strutture sanitarie dal rischio di trasmissione Covid e in ottemperanza alle nuove disposizioni sul tema del Green Pass. Il personale addetto al controllo dei varchi (steward) delle strutture ospedaliere e territoriali della Romagna verificherà il possesso del Green Pass mediante apposita app. Come da indicazioni regionali, si darà la massima priorità alle strutture ospedaliere al fine di garantire quanto più possibile e n sicurezza l'accesso di visitatori e accompagnatori.

Queste indicazioni sono esclusive per accompagnatori e visitatori e non valgono per i pazienti che possono accedere ai servizi ospedalieri e ambulatoriali senza certificazione verde. Gli accompagnatori/visitatori inclusi nelle eccezioni verranno fatti entrare, ma potrebbero essere sottoposti a tampone antigenico rapido.

SCARICA IL DOCUMENTO - Il modulo di autodichiarazione da compilare per visitatori/accompagnatori/caregiver che rientrano nelle eccezioni