Molestatore seriale aggredisce varie donne tra cui una minorenne: arrestato dai carabinieri

Un sospetto molestatore seriale è stato tratto in arresto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Forlì, lo scorso weekend. Si tratta di un giovane extracomunitario che in orario diurno e serale, con un pretesto banale, non esitava ad avvicinare giovani donne, per poi tentare, di molestarle sessualmente. In particolare l’uomo, nel pomeriggio di giovedì scorso, al Parco Urbano, con l’ennesima banale scusa, ha avvicinato una giovane donna, per poi molestarla.

Solo le grida della ragazza hanno fatto desistere il molestatore che si è poi dileguato per le vie dello stesso parco. L’immediato allarme lanciato dalla vittima tramite “112” - e poi la precisa descrizione del soggetto - ha consentito al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, di avviare immediati riscontri ed arrivare poi all’identificazione dell'uomo che nel frattempoè riuscito a fare perdere le proprie tracce, fino a quando nella stessa serata, diverse telefonate giunte alla centrale operativa hanno messogli uomini dell’Arma sulla strada giusta.

Il molestatore è stato individuato in zona San Martino dopo aver tentato di molestare diverse donne, talune delle quali fino ad oggi rimaste ignote, per poi addirittura bloccare una minorenne, afferrandola per un braccio. La reazione della giovane lo ha fatto desistere dal suo proposito. L'uomo è stato subito individuato dai militari, già sulle sue tracce. Il soggetto insofferente al controllo, ha reagito spintonando il personale ed opponendo resistenza, tant’è che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di violenza privata ai danni della minore. L’aspetto più significativo della vicenda è che l’extracomunitario è stato riconosciuto anche quale autore della molestia ai danni della donna al Parco Urbano, il primo degli episodi.

Il Giudice, nella mattinata di sabato ha convalidato e disposto la custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla Procura. Sono tutt’ora in corso indagini da parte degli investigatori, al fine di ricostruire la sequenza delle molestie perpetrate dal giovane extracomunitario, pertanto i carabinieri di Forlì, invitano eventuali vittime a presentarsi presso gli Uffici dell’Arma di Corso Mazzini, per presentare eventuali querele.