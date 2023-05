La Ripa sede dell’Archivio di Stato? Presto un nuovo sopralluogo all’antico monastero

“Abbiamo presentato un progetto corposo e complesso per il ripristino dell’antico monastero con l’ipotesi di farne la sede dell’Archivio di Stato e degli archivi comunali e statali. Ma potrebbe diventare addirittura un polo archivistico di livello romagnolo se non nazionale”.

Prosegue l’impegno del direttore dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, Gianluca Braschi, per il ripristino dell’antico monastero della Ripa, con l’ipotesi di farne la sede non solo dell’attuale Archivio di Stato, ma un vero e proprio collettore degli archivi cittadini.

Le dichiarazioni del direttore arrivano a margine della presentazione delle iniziative realizzate in occasione del centenario del passaggio dei Comuni della Romagna Toscana dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì, e attestano l’interesse per il recupero di bene storico della città molto amato dai forlivesi.

Un interesse confermato nelle settimane scorse anche dal sindaco Gian Luca Zattini, che aveva parlato di un percorso a più mani, con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e di importanti partner economici del territorio.

A questo proposito, è in programma per il 17 maggio un sopralluogo alla presenza dei tecnici dell’Agenzia del Demanio e del Comune di Forlì, “al quale non sappiamo se parteciperà anche la Direzione generale archivi del Ministero della Cultura - prosegue Braschi - che ha la competenza sull’Archivio di Stato. L’ultima volta ci siamo incontrati il 21 marzo scorso, per esaminare la nostra proposta. In quell’occasione ho ripreso in mano il progetto originario e l’ho inviato al Ministero che a sua volta ha contattato l’Agenzia del demanio. Ora siamo in attesa di sviluppi”.

Il progetto cui si fa riferimento il direttore risale al 2015, redatto d’intesa con la precedente Amministrazione, ma non ebbe sbocchi anche per l’entità degli importi necessari al recupero della struttura. “Ora la situazione sembra mutata, anche per la maggiore disponibilità di fondi, parliamo di circa 25 milioni di euro - prosegue Braschi -. E’ necessario creare delle sinergie per il recupero del bene, a partire dal chiostro, che potrebbe ospitare l’intero Archivio e dalla chiesa, che potrebbe diventare una sala di lettura”.

Nell’ipotesi di Braschi c’è anche quella di trasferire alla Ripa gli archivi comunali, statali e del Tribunale, ma anche quelli privati, come l’archivio Paolucci di Calboli e Brandolini Dall’Aste. “Siamo fiduciosi - conclude Braschi - e attendiamo l’esito del nuovo sopralluogo”.