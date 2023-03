Riportare il Monastero della Ripa all'antico splendore, pubblico e privato insieme per il "luogo del cuore"

"Abbiamo iniziato a muovere i primi passi per il recupero del Monastero della Ripa, insieme alla Fondazione Cassa dei Risparmi e con partner economici importanti del territorio. Si tratta di un primo ragionamento che vuole riportare al centro dell'attenzione un luogo bellissimo della nostra città che, per fortuna, non è di proprietà del Comune e che merita, per lo meno, una rivisitazione". Lo ha detto il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, a margine della presentazione della 31esima edizione delle Giornate Fai di primavera del 25 e 26 marzo 2023.

L'ex monastero di Santa Maria della Ripa, di proprietà dell'Agenzia del Demanio e attualmente in stato di abbandono, nel 2022 è stato uno tra "I Luoghi del Cuore" proposti dal Fai (Fondo per l'ambiente italiano) tra i più votati in Emilia Romagna che ha raccolto oltre 3 mila preferenze. Molto amato dai forlivesi per la sua identità storica, si estende per circa 23mila metri quadrati e comprende un chiostro di 1.570. Per secoli monastero, poi divenuto area militare, è stato nel dopoguerra sede del distretto militare fino al 1995. Nel 2022 è stato oggetto di crolli.

"Incontriamo molte difficoltà in questo percorso - ha detto Zattini -, facciamo fatica non solo a metterci mano, ma addirittura a entrare all'interno per vedere cosa c'è e verificare le condizioni delle strutture. Difficoltà che stiamo cercando comunque di affrontare e di superare per portare avanti un progetto di recupero in itinere, che proceda a stralci, data l'imponenza del sito. Un percorso che intendiamo portare avanti nonostante le nostra priorità, come quelle di molti altri Comuni, siano rappresentate in questo momento dalle scadenze e dai progetti collegati al Pnrr".

Le principali notizie

Bimbo soccorso, "Grazie di cuore al personale del 118"

Il fotografo forlivese dietro gli scatti del matrimonio top secret di Laura Pausini

Incendio in una concessionaria d'auto

La fusione è realtà: il locale si amplia e risolve il problema parcheggio

Derby contro la Fortitudo: per i tifosi forlivesi 110 biglietti

Alla scoperta dei gioielli del territorio con le Giornate Fai di primavera

Alea Ambiente, ecco il nuovo direttore generale