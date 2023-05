Sostituiti coppi e grondaie, al lavoro per mettere in sicurezza la Ripa dopo l'alluvione

Sono partiti i lavori di messa in sicurezza del monastero della Ripa dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito la città e che hanno aggravato le condizioni, già precarie, dell’antico complesso che sorge in centro storico, a pochi passi da Porta Schiavonia.

Gli interventi, in corso anche nella giornata di domenica, sono staqati programmati dall’Agenzia del Demanio che ha la competenza sul complesso - che si estende su una superficie di 23 mila metri quadrati - e riguardano il ripristino delle coperture e delle tettoie, dopo il crollo avvenuto nei mesi scorsi in numerosi punti del tratto che interessa diverse strade tra le quali via Curte, via del Signorino e via della Ripa, e che comportano limitazioni alla circolazione. Al momento sono state sostituite e ripristinate le grondaie e alcune parti delle tettoie.

L’intervento di messa in sicurezza dell’antico monastero, che era già stato definito d’intesa con l’Amministrazione comunale agli inizi del mese di maggio e poi necessariamente rimandato ma divenuto ancora più urgente dopo gli eventi alluvionali, proseguirà anche nei prossimi giorni.

A causa dell’emergenza è stato rimandato anche il sopralluogo dall’Agenzia del Demanio fissato il 17 maggio con l’obiettivo di verificare lo stato e le condizioni dell’intero complesso, parte della memoria storica della città, in previsione del suo recupero, per il quale è stato avanzato dall’Archivio di Stato di Forlì-Cesena un progetto che punta a farne un collettore degli archivi cittadini.