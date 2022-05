Monsignor Castellucci ad un passo dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. Arriva secondo nelle votazioni tra i vescovi

Il forlivese Erio Castellucci, arcivescovo di Modena, a un passo dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. Il prelato forlivese, infatti, è stato eletto al secondo posto in una terna di nomi da cui Papa Francesco ha scelto il presidente. Il nuovo incaricato come Presidente della Conferenza Episcopale Italiana è invece il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Il porporato è stato eletto come primo della terna dalla quale il Papa ha attinto il successore del cardinale Gualtiero Bassetti, che ha lasciato l’incarico al termine del mandato.

Alla prova delle votazioni, la candidatura del cardinale Zuppi è apparsa subito molto forte. Le preferenze per lui sono state 61, mentre al secondo posto con 45 voti si è attestato monsignor Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi. Terzo con 36 preferenze il cardinale Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna (Italia), è nato a Roma l’11 ottobre 1955, quinto di sei figli.